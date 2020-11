Das erste Hilfspaket für den Schweizer Sport steht, aber wer profitiert?

Was bedeutet das für den Spitzensport? Er ist seit Ausbruch des Coronavirus in der grössten Krise seiner Geschichte. Liegt quasi auf der Intensivstation. Nun fragt sich, ob der Bund die Beatmungs­maschinen wirklich zur Verfügung stellt.

Nun, wie fallen die Reaktionen aus? Eine sehr besonnene Stimme im Schweizer Sport ist Matthias Hüppi, Präsident des FC St. Gallen. Er sagt: «Es ist gut, dass nun eine Diskussion darüber geführt wird, ob es solche Beiträge braucht.» Eines stellt er aber klar: «Wie die Gelder verteilt werden, müsste genau beleuchtet werden. Der Bund ist kein Selbstbedienungsladen.» Und schliesslich fügt Hüppi an: «Man muss klären, ob beispielsweise Investitionen im Nachwuchs in Gefahr sind, wenn Matcheinnahmen fehlen. Was sicher nicht geht: dass mit Bundesgeldern ein Superstar ­finanziert wird.»

Auf dem Papier ist das drängendste Problem bald einmal vom Tisch. Klubs, die unter ­Liquiditätsengpässen leiden, können ab dem 1. Dezember Darlehen beziehen und so ihr Überleben sichern. Doch wenn es wirklich so weit kommen soll, dass bereits in naher Zukunft Gratisgelder fliessen, brauchen die Sportbosse noch ziemlich viel Verhandlungsgeschick. Denn eines ist klar: Der Bund steht nicht unter Zeitdruck. Ob er gewährte Darlehen allenfalls erlässt, kann er notfalls auch noch in zehn Jahren entscheiden. Und dann hilft den Klubs nur noch Beten.