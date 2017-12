Und dann erzählt Daniela Ryf die Geschichte der ausgefallenen Zehennägel. Unbeschwert, mit einem Lachen. «Das ist gar nicht so schmerzhaft. Hornhaut an den Füssen ist jedenfalls schlimmer. Und wissen Sie: Ich muss nicht einmal auf offene Schuhe verzichten, den Nagellack kann ich auch direkt auf die Haut streichen.»

Es ist ein kalter Dezembermorgen. Der Nebel ist hartnäckig, Melancholie liegt in der Luft. Noch bleibt Hoffnung auf Sonne. Wir treffen Daniela Ryf in Solothurn an der Aare. Gehen die Strecke entlang, auf der sie den Laufsport entdeckt hat.

Zum dritten Mal in Serie gewann Ryf am 15. Oktober den Ironman von Hawaii, den härtesten Triathlon der Welt. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Schluss noch einen Marathon (42,2 Kilometer) Laufen – das Rennen ist eine Tortur. Wenn Ryf zurückschaut, denkt sie natürlich zuerst an den Zieleinlauf, ans Jubeln. Diese Momente des Glücks sind der Lohn für fast neun Stunden Qual. Neun Stunden, die im Vergleich zu den letzten Sekunden des Rennens unendlich viel prägender sind. «Es hat sehr viel Einsamkeit in so einem Rennen. Der Mensch kämpft gegen die Natur. Gegen Wind, Hitze, Feuchtigkeit. Das ist faszinierend.»

Impressionen von Ryfs Ironman-Triumph: