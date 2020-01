Daniel Yules Erfolg in Adelboden ist mehr als ein Weltcupsieg – es ist ein Schweizer Befreiungsschlag

Daniel Yule, 26, stammt nicht aus einer klassischen Skifamilie. Sein Vater Andrew ist Engländer, seine Mutter Anita ist Schottin. Sie lernten sich im Unterwallis, in Orsière, während den Ferien kennen. Und sie verliebten sich. Ineinander, in den Ort, in die Region, in das Land. 1993 kam Daniel auf die Welt, er ist das mittlere von drei Kindern. Seine Eltern hätten gewusst, «was Skifahren ist», sagt Yule am Sonntag nach seinem Slalomsieg in Adelboden. Und weiter:

Aber wenn ich zu Hause etwas vom Material erzähle, merke ich, dass sie nicht wirklich wissen, wovon ich rede.

Als Yule 2008 schliesslich den Schweizer Pass erhält, gewinnt Marc Berthod den Riesenslalom am Kuonisbergli. Daniel Yule debütierte 2012 im Weltcup. Seine Premiere fiel in eine Zeit, in der die Schweizer in den technischen Disziplinen nicht zur Weltspitze gehörten. Beim heimischen Klassiker in Adelboden dehnte sich die Baisse aus. Auch Yule versuchte sich am Kuonisbergli ab 2013, ohne durchschlagenden Erfolg. Besser als Achter war er nie. Die Rennen in den technischen Disziplinen können gnadenlos sein. Oft sind es Lappalien, die darüber entscheiden, ob ein Resultat enttäuschend oder überragend ist. An diesem Wochenende erlebten die Schweizer beide Extreme. Am Samstag tauchten sie im Riesenslalom. Der Bestklassierte, Loïc Meillard, schaffte es auf Rang 17. Es ist ein Resultat, das die wahre Grösse des Riesenslalom-Teams, das auf Leader Marco Odermatt verzichten musste, nicht widerspiegelt.

Wann sollte die Durststrecke enden, wenn nicht jetzt? Am Sonntag lief es so, wie es in Adelboden grundsätzlich angedacht wäre. Das Schweizer Skifest fand nicht nur an den Tresen und in den Partyzelten statt, sondern erstmals seit 2008 wieder auf der Piste und im Stadion. Es war ein Befreiungsschlag. Mit der nötigen Dringlichkeit, die es auf diesem Niveau braucht, um sich einen Podestplatz zu erkämpfen. Walter Reusser, der neue Alpin-Direktor von Swiss-Ski, sagte im Vorfeld:

Sie müssen fahren wie die Wahnsinnigen, wenn es nach vorne reichen sollte.