«Da frage ich mich: Haben die Basler nichts gelernt?» – «YB ist einfach cleverer, auch neben dem Platz!»

Brütsch: Stimmt, dafür müsste sich der FCB steigern. Was mich wundert: Da müssen sie gegen YB wegen Disziplinlosigkeiten auf wichtige gesperrte Spieler verzichten, und dennoch fällt dem bereits verwarnten Verteidiger Alderete nichts Besseres ein, als nach einem Pfiff den Ball wegzuschlagen und jetzt fehlt er dem FCB gegen St. Gallen. Haben die Basler denn nichts gelernt?

Gutzwiller: Die Basler können ja auch nicht hinstehen und sagen: «Unsere Ersatzspieler sind schlecht.» Auch wenn es sicher ein grosser Unterschied ist, wenn du ohne Stocker, Xhaka, Cömert und Cabral antreten musst. Doch ich glaube im Moment, YB hätte auch gegen ein Basel mit all diesen Spielern gewonnen. Die Berner strotzen nur so vor Selbstvertrauen, das ist bemerkenswert. Und ob Basel nächste Woche St. Gallen schlägt, wage ich auch gleich zu bezweifeln!

Brütsch: Das hat sicher eine recht grosse Rolle gespielt. Obwohl die Basler in den Fernsehinterviews dies nicht als Grund für die schwache Leistung anführen wollten. Das ehrt sie zwar, entspricht aber nicht den Tatsachen.

Gutzwiller: Stimmt! YB hat die Pause offenbar echt gut getan, die Berner waren wieder viel frischer und voller Energie. Aber erstaunlich fand ich vor allem der Unterschied auf der Bank. Basel brachte von Moos und Campo, YB Hoarau und Sulejmani, die kurz für die definitive Entscheidung sorgen. Das ist dann schon auch nochmals ein krasser Klassenunterschied. Aber allgemein war Basel enttäuschend... Lag das vor allem an den gesperrten Spielern?

Gutzwiller: Nein, wirklich erwärmt hat mich das Spiel auch nicht. Vor allem weil es im Stadion echt kalt war - da war es auf deinem Sofa sicher einiges gemütlicher. Und im Spiel gab es abgesehen von den YB-Toren ja kaum Torchancen. Trotzdem schienen die Berner Fans am Ende ziemlich happy. Kein Wunder, wenn man Nsame und Hoarau hat!

Brütsch: Raphi, du hast das Spitzenspiel vor Ort mit verfolgt. Hat dich das Spiel erwärmt? Ich selber fand es ziemlich langweilig und gebe zu, dass ich auf dem Sofa vor dem Fernseher in der ersten Halbzeit mal kurz eingenickt bin...

Gutzwiller: Das finde ich auch recht dämlich. Die Gedanken von Burgener finde ich ja sogar legitim, aber warum man das so kommunizieren muss, ist mir schleierhaft. So viel ich mitbekommen habe, war das aber kein Thema nach dem Match. Übrigens, was denkst du, welcher YB-Spieler hat am längsten gebraucht, um zu duschen?

Brütsch: ...und vielleicht auch nicht besonders clever neben dem Platz. Präsident Burgener soll gesagt haben, man wolle noch die nächsten Spiele abwarten, bevor man über eine Vertragsverlängerung mit dem Trainer entscheide. Ich finde das schlecht. Zum einen ist Kollers Leistungsausweis gross genug, um sofort zu verlängern. Zum andern ist es nicht gut, wenn dieses Thema nun die nächsten Wochen dominiert. Wurde in Bern auch darüber gesprochen?

Gutzwiller: Das habe ich mich auch gefragt! Aber witzig finde ich ja Alderetes Ausrede. Seine Mitspieler sagten nach dem Spiel, dass er gar nicht gewusst habe, dass er schon verwarnt gewesen sei. Darum hat er sich ja auch einfach wieder in die Abwehrreihe eingereiht, nachdem er den Ball weggeschlagen hat. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Kein Wunder, war Koller sauer und meinte, solche Disziplinlosigkeiten gehen nicht. Basel war gegen YB einfach zu wenig clever – in allen Belangen...

Gutzwiller: Genau so ist es! Sein Rekordtor beim ersten Ballkontakt hat mich irgendwie an einen anderen grossgewachsenen Stürmer erinnert, der in Dortmund gerade Rekord um Rekord bricht. Bist du auch schon im Haaland-Fieber?

Brütsch: Nein, Fieber nicht gerade. Aber es ist schon verrückt, was im Fussball immer wieder möglich ist.

Gutzwiller: Und was glaubst du, was passiert am nächsten Fussball-Wochenende?

Brütsch: An der Spitze bleibt alles beim Alten: Luzern und YB spielen unentschieden wie Basel und St. Gallen.

Gutzwiller: Und wetten für St. Gallen trifft Cédric Itten gegen seinen Stammklub Basel bei einem 2:2 wiedermal doppelt?