Cologna fährt aufs Podest – Fähndrich in den Top 15

(gav) Dario Cologna (34) fährt im zweiten Etappen-Rennen der Tour de Ski auf den zweiten Platz. Es ist sein erster Podestplatz seit Dezember 2019. Der Münstertaler ist beim Massenstart über 15 km klassisch im bündnerischen Val Müstair immer in der Spitzengruppe dabei. In der letzten Runde kann sich der Russe Alexander Bolschunow (24) absetzen. Cologna reiht sich in einer Verfolgergruppe mit drei weiteren Russen ein. Bei der letzten Abfahrt vor dem Ziel stehen sich aber die Russen gegenseitig im Weg und stürzen. Der vierfache Olympia-Sieger beweist Cleverness und kann ausweichen. Den zweiten Platz bringt er sicher nach Hause. Ein starker Auftritt!