Chaos-Reise und zu wenig Zeit: Die Schweizer Handball-Nati ist in Kairo gelandet und fährt direkt zum Spiel

Danach verzögert sich der für 8 Uhr geplante Flug nach Agypten wegen des starken Schneefalls in Zürich um fast zwei Stunden. Kurz vor 13.30 Uhr landen die Schweizer tatsächlich in Kairo, wo noch auf dem Rollfeld Corona-Schnelltests vorgenommen werden. Doch damit nicht genug des nervenaufreibenden Prozederes. Der Bus darf est losfahren, wenn alle Tests negativ sind. Obwohl das schnell abgeschlossen ist, verzögert sich die Weiterreise. Denn die ägyptischen Behörden verlangen nun auch noch von jedem Mitglied der Delegation einen Abstrich für den PCR-Test. Es ist 14.30 Uhr, ehe der Bus losfährt.

Welch turbulenter Tag. Erst kommt in der Nacht auf Donnerstag die Kunde, dass die Kadetten-Spieler Jonas Schelker und Luka Maros positiv auf Corona getestet wurden. Was zur Folge hat, dass Nationaltrainer Michael Suter auf die beiden Spieler verzichten muss.

Die Zeit drängt: Allein der Transfer ins Teamhotel Marriott Mena House in Gizeh würde etwa eine Stunde. Eigentlich war geplant, dass die Spieler im Hotel einchecken, ihre Einzelzimmer beziehen, etwas essen und danach in die nach Hassan Moustafa, dem Präsidenten des Internationalen Handballverbandes, benannte Halle fahren. Denn um 18 Uhr ist Anpfiff zum Spiel gegen Österreich, das wegweisend ist im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde. Denn die drei Ersten jeder Vierergruppe ziehen in die nächste Runde ein. Sprich: Ein Sieg gegen Österreich würde mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits reichen.