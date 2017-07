Nach dem Titelgewinn von Daniel Hubmann im Sprint am Samstag gab es für das Schweizer Team auch am zweiten Tag der Orientierungslauf-Weltmeisterschaften im estnischen Tartu eine Medaille. Elena Roos, Florian Howald, Martin Hubmann und Sabine Hauswirth belegten in der Sprint-Staffel den 3. Rang. Gold sicherte sich Schweden vor Dänemark.