So, wie sie spielt, tritt Maritz auch neben dem Feld auf: ruhig, abgeklärt, selbstbewusst. In akzentfreiem Hochdeutsch gibt sie über sich, das eigene Team und den nächsten Gegner Auskunft. Frankreich habe eine Weltklasse-Mannschaft, aber auch sie hätten super Spielerinnen. "Wir müssen genau so viel Gas geben wie gegen Island und auch mal dazwischen hauen, um den Spielfluss zu unterbrechen."

Starke Gegner, Härte und Druck ist sich Maritz aus Wolfsburg gewohnt. Seit vier Jahren spielt sie beim deutschen Bundesligisten in Niedersachsen, der zu den Top-Teams in Europa gehört. "Der Konkurrenzkampf ist gross. Man weiss, dass man in jeder Partie abliefern muss, sonst wird es eng für das nächste Spiel." Mit den hohen Erwartungen kommt sie klar, die deutsche Siegesmentalität hat sie verinnerlicht, am Erfolg hat sie Gefallen gefunden. "Von Titeln bekommt man nie genug."

Fussballerische Grundausbildung in den USA

Maritz hat in ihrem Leben gelernt, sich anzupassen. In Kalifornien geboren und aufgewachsen, später nach New Jersey umgezogen, erlernte sie die Grundlagen des Sports in den USA, wo der Frauenfussball einen viel höheren Stellenwert geniesst als in Europa. Davon profitierte auch Maritz. "Ich genoss eine sehr gute Ausbildung. In den USA wird schon früh der Fokus auf technische Feinheiten gelegt." Maritz spielte auch Baseball, ihre Ambitionen galten aber immer dem "Soccer".

Der Traum vom Fussballprofi reifte nach dem Umzug in die Schweiz und dem Wechsel als 13-Jährige ins Ausbildungszentrum nach Huttwil. Beim FC Wil spielte sie bis zur U15 mit den Jungs, wo sie auch von der offensiven Mittelfeldfeldspielerin zur Verteidigerin umfunktioniert wurde. Danach ging es schnell. Der Wechsel zu den Frauen des FC Zürich mit 15, das Nationalmannschafts-Debüt und der Transfer in die Bundesliga mit 17.

Obwohl sie sich als Schweizerin fühlt und in Deutschland lebt, ist Maritz noch heute mit den USA verbunden. Mehrmals verbrachte sie Ferien in Florida, mit früheren Schulkolleginnen steht sie noch immer in Kontakt. Auch sonst verfolgt sie gesellschaftliche Ereignisse in Übersee, sei mit einer kleinen Superbowl-Party mit Kollegen oder dem gelegentlichen Lesen eines Artikels über die amerikanische Politik.