Bern im Banne der Young Boys: Zahlreiche YB-Fans haben am Freitagabend in der Innenstadt den 14. Meistertitel ihres Vereins gefeiert. Wegen Corona beobachtete die Polizei die Lage aufmerksam. Vor allem in der Aarbergergasse nahe des Bahnhofs herrschte reges Treiben. Die Polizei hat kurz vor Spielschluss die Aarbergergasse «abgeriegelt».