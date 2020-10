Bericht aus der Quarantäne – Silvan Widmer sagt: «Plötzlich hast du viel zu viel Zeit»

Die Frage ist nicht böse gemeint: Erinnern Sie sich daran, wann der FCB letztmals ein Spiel bestritt? Silvan Widmer lacht. «Ich muss tatsächlich überlegen. Gegen Luzern, 3:2, es ist lange her.»

Am 4. Oktober war das, vor vier Wochen. Seither ist der FCB Zuschauer. Zuerst wegen der Nati-Spiele. Danach, weil die ganze Mannschaft nach einem positiven Covid-Fall in Quarantäne versetzt wurde. Die Partien in Zürich und gegen Lausanne wurden verschoben. «Umso grösser ist die Freude, wieder auf dem Platz zu stehen», sagt Widmer und ergänzt: «Es ist nicht einfach. Die Tage in Quarantäne haben nachdenklich gestimmt. Man weiss noch immer nicht viel über das Virus, wie schlimm Corona wirklich ist.»

«Ein geregelter Tagesablauf ist das Wichtigste»

Widmers Frau Céline ist schwanger und damit Risikopatientin. Darum hat sich der Nationalspieler entschieden, sich in Basel in seiner Zweitwohnung zu isolieren. Im Rückblick sagt er: «Auf einmal hatte ich extrem viel Zeit und wusste kaum, was ich damit anfangen soll. Für mich war wichtig, einen geregelten Ablauf hinzukriegen.»

Und so sahen diese Tage aus: «Um 8 Uhr aufstehen und frühstücken. Zwischen 10 und 12 Uhr das Training. Ich habe zuhause ein Rudergerät, das erwies sich schon beim Lockdown im Frühling als sehr nützlich. Dazu hatten wir für fast jeden Tag einen Trainingsplan von unseren Konditionstrainern. Es waren Kraft- und Ausdauerübungen dabei, was halt so geht auf wenig Platz. Am Mittag habe ich jeweils für mich gekocht. Ich mag es, zu ­kochen, aber es würde schon mehr Spass machen, wenn noch mehr Leute in den Genuss davon kämen. Am Nachmittag nutzte ich die Zeit, um ein bisschen zu gamen – manchmal mit einigen Teamkollegen –, um mit meiner Frau und Tochter zu telefonieren, zum Glück gibt’s Facetime, so konnte ich Alissa wenigstens sehen. Schliesslich habe ich Kreuzworträtsel gelöst, ein Buch gelesen – und viel Fussball geschaut.»