Bei Kopfweh gibt es zusätzliche Wechsel: Warum Philippe Senderos kein Held sein soll

In der Schweiz hält man sich mit einer Entscheidung zurück. Adrian Knup, Sportchef der Swiss Football League, sagt aber: «Wir begrüssen die Überlegungen des IFAB, da die Gesundheit der Spieler in den Vordergrund gestellt werden sollte.»

Mit der Regeländerung soll Schluss sein mit den aufwühlenden Geschichten, die schon beim Anschauen Kopfschmerzen bereiten. Zum Beispiel jene des Schweizer Nationalspielers Fabian Schär. Im WM-Qualifikationsspiel für die Schweiz gegen Georgien im März 2019 geht er in der 27. Minute bewusstlos zu Boden – und spielt dennoch durch. In der Folge fällt er wegen einer Gehirnerschütterung aus.

Nina Feddermann-Demont ist Leiterin des Swiss Concussion Center an der Schulthess Klinik und berät Fifa und IFAB. Gemeinsam mit einer internationalen Expertengruppe hat sie ein einheitliches Protokoll ausgearbeitet, nachdem Teamärzte am Spielfeldrand vorgehen sollen. «Eine Gehirnerschütterung ist ein dynamischer Prozess. Einige Symptome und Befunde entwickeln sich erst mit zeitlicher Verzögerung», sagt sie. «Das Protokoll soll eine Hilfestellung und ein Leitfaden für den Teamarzt sein. Bei Warnzeichen muss der Spieler ausgewechselt werden.»

Das Thema Kopfverletzung ist weit komplexer als typische Sportverletzungen. «Durch eine Gehirnerschütterung können unterschiedliche Systeme in ihrer Funktion betroffen sein. Das Erkennen der betroffenen Systeme ist entscheidend für das Handeln am Spielfeldrand, die Diagnose, die Therapie und die Rückkehr zum Spiel», sagt Feddermann.

Einer, der weiss, wie sich eine Gehirnerschütterung anfühlt, ist Philippe Montandon. In über 400 Partien als Fussballer hielt er unter anderem für St. Gallen und Lugano den Kopf hin. Acht Gehirnerschütterungen erlitt Montandon als Spieler. Nach der letzten am 9. August 2014 musste er seine Karriere beenden. «Natürlich stimmt mich diese Thematik nachdenklich», sagt Montandon. «Zum Glück habe ich bisher keine richtigen Folgeschäden erlitten. Das einzige was ich merke, ist Unwohlsein, wenn die Lichtverhältnisse schwierig sind, etwa beim Skifahren.» Die Ärzte in seiner Karriere hätten ihn sehr gut behandelt, hält Montandon fest. Dennoch spielte er bei seiner zweitletzten Gehirnerschütterung zunächst weiter. «Ich habe zuerst gesagt, dass es nicht schlimm sei. Wenig später merkte ich aber, dass ich auf dem Platz komplett die Orientierung verloren habe.»

Ein Beispiel, das zeigt: Spieler haben Mitspracherecht, wenn es um die Beurteilung von Kopfverletzungen geht. Das Problem dabei: Fussballer wollen immer spielen und stehen bei einem Spiel unter Adrenalin. Da bei Kopfverletzungen in der Regel keine äusseren Zeichen sichtbar sind, unterschätzen viele Spieler die Situation. Und der Druck ist gross. Montandon sagt: «Als Spieler hat man keine Zeit verletzt zu sein.»

Für den Teamarzt hat die Gesundheit der Spieler oberste Priorität

Siegfried Reichenbach, leitender Teamarzt beim FC Luzern, hört dennoch auf den Eindruck der Spieler: «Als Arzt muss man auf das Empfinden des Patienten Rücksicht nehmen.» Auch sehe er immer wieder Fälle, in denen Spieler weiterspielen, obschon sie das nicht sollten. «Wenn ich Kopfverletzungen im TV sehe und der Spieler weitermacht, frage ich mich schon, wie ich entschieden hätte», so Reichenbach, der in Luzern bisher zum Glück nur wenige schlimme Fälle beurteilen musste. «Wir gehen in solchen Fällen nach den Protokollen vor und treffen eine Entscheidung zum Wohl des Spielers. Wichtig ist, sich als Arzt nicht dem Druck von aussen auszusetzen. Die Gesundheit muss oberste Priorität geniessen.»