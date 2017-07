Im Final trifft er mit Marin Cilic (28, ATP 6) auf einen Spieler, den er von Anfang an auf der Rechnung hatte. «Er hat die Waffen, Roger wehzutun», sagt Becker. Wie vor drei Jahren, als er in den Halbfinals der US Open Federer in drei Sätzen demontierte, den ersten und bis jetzt letzten Sieg in sieben Duellen mit dem Schweizer feiert und am Tag darauf auch sein einziges Grand-Slam-Turnier gewinnt.

Im Vorjahr hatte er gegen Federer in den Viertelfinals eine 2:0-Satzführung verspielt und dabei drei Matchbälle vergeben. Der 1,98 Meter grosse Kroate hat eine wechselvolle Karriere hinter sich. Mit 21 Jahren stösst er erstmals in die Top Ten vor. 2013 wird ihm in einer Dopingkontrolle das Psychostimulans Nikethamid nachgewiesen.

