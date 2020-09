Zwei unterschiedliche Halbzeiten: Der FC Basel gewinnt in Osijek eine Zitterpartie mit 2:1

Kurz vor der Pause ist Ciriaco Sforza für ein paar Sekunden still. Er schaut auf den Boden und klatscht einfach nur in die Hände. Zuvor und danach ist er in der Geisterspielkulisse von Osijek öfter zu hören als der Kommentator im Fernsehen. Doch soeben hat Valentin Stocker das 2:0 für den FC Basel gegen NK Osijek erzielt, was Sforza erlaubt, etwas durchzupusten.

Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Silvan Widmer hatte Afimico Pululu auf Stocker abgelegt, der den Ball mit links ins kurze Eck drischt. Sforza ist die Erleichterung anzusehen, aber er verliert den Fokus auch nach dem vermeintlich vorentscheidenden 2:0 nicht. Noch vor dem Wiederanpfiff schnappt er sich Abwehrchef Eray Cömert und redet auf ihn ein. Beim Weg in die Kabine nimmt er dann zwei Minuten später Arthur Cabral in den Arm und parliert auf Spanisch mit seinem Stürmer.

Der rechtzeitig genesene Brasilianer hatte den FCB in der 18. Minute auf die Siegerstrasse geführt. Auch diesem Treffer geht eine gelungene Aktion von Pululu und Stocker zuvor. Ersterer behauptet den Ball auf dem Flügel und sticht dann bis zur Grundlinie vor. Letzterer nimmt die Hereingabe von Pululu auf und flankt massgeschneidert auf den zweiten Pfosten, wo Cabral seinen Kopf ins Getümmel wirft und so den Ball ins Tor bugsiert.

Neues offensives System, neuer Linksverteidiger

Sforzas Plan geht zu Beginn völlig auf. In den letzten 16 Tagen impfte er seinem Team im Training ein, «mutig und frech» zu sein. Neben «positiv» zwei von Sforzas Lieblingswörtern. In seinem ersten Spiel als FCB-Trainer war es aber dann der neue Chef selber, der mit einer mutigen Aufstellung voran ging. In der Defensive nominierte er überraschend Neuzugang und Europa-League-Debütant Andrea Padula. Mit zwei Stürmern, und vier offensiv ausgerichteten Mittelfeldspielern und einem 4-4-2-System überraschte er sein Gegenüber Nenad Bjelica auch taktisch.

Die beiden Trainer kennen sich aus gemeinsamen Spielerzeiten bei Kaiserslautern. Beide sind erst seit September bei ihren Klubs. Bjelica gilt in Kroatien als Mastermind. Doch in diesem Spiel ist es Sforza, der offensichtlich den besseren Matchplan hat. Zumindest in der ersten Halbzeit dominiert der FCB das Geschehen. Und die 45 sehr guten Minuten sollten am Ende auch reichen, um trotz schwacher zweiter Halbzeit am Ende als Sieger zurück in die Schweiz zu reisen.

Mit den zweiten 45 Minuten kann Sforza wirklich nicht zufrieden sein. Sein Team macht den Fehler, sich zu weit hinten rein drängen zu lassen. Osijek hat jetzt den Ball und kommt auch immer wieder gefährlich vors Tor. Jetzt ist Sforza lautstark damit beschäftigt, von aussen die Lücken im Mittelfeld zu schliessen und sein Team wieder in die gegnerische Hälfte zu führen. Doch der Kräfteverschleiss ist nicht zu übersehen. Die Kroaten befinden sich bereits seit Mitte August im Ligaalltag und bekommen Oberwasser. Der FCB zittert lange erfolgreich, kassiert aber erst einen Pfostenschuss und in der 83. Minute nach einem Freistoss von der Seite noch den Anschlusstreffer durch Majstorovic. Doch dabei bleibt es. Der FCB kämpft den Vorsprung über die Zeit und ist damit eine Runde weiter.

Jetzt folgen zwei Heimspiele innert fünf Tagen

Durch den Sieg starten Sforza und der FCB mit einem Erfolgserlebnis in die Saison. Nach dem Liga-Start gegen Vaduz am Sonntag steht am Donnerstag bereits die 3. Qualifikationsrunde in der Europa League an. Wenn der FCB dann zu Hause auf Anorthosis Famagusta aus Zypern trifft, wird Sforza an der Seitenlinie im Joggeli lautstark die Richtung vorgeben und hoffentlich in beiden Halbzeiten einen guten FCB sehen.

Das Telegramm: