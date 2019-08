Afimico Pululu ist überrascht, als er am 15. Juni liest, dass Kemal Ademi zum FC Basel wechselt. 17 Tage zuvor hatten die beiden mit Xamax in der Barrage gegen Aarau ein 0:4 aus dem Hinspiel wettgemacht und den Klassenerhalt im Penaltyschiessen gesichert. «Wir waren in Neuchâtel auch abseits des Platzes oft zusammen unterwegs, in der Stadt oder zum Essen. Vom Transfer wusste ich aber nichts. Warum er mir nichts gesagt hat, weiss ich nicht», sagt Pululu heute und lacht, als er sich zurückerinnert. «Ich habe ihm aber natürlich sofort gratuliert und ihn herzlich willkommen geheissen.»

Der heute 20-jährige Pululu spielt seit der U16 beim FC Basel, startete aber erst in der vergangenen Rückrunde als Leihspieler bei Xamax so richtig durch. In der Romandie war Pululu Stammspieler, schoss seine beiden ersten Super-League-Tore und steigerte seinen Marktwert von 0,3 auf 1,36 Millionen Franken. «Die sechs Monate haben mir geholfen, den nächsten Schritt zu machen. Vor allem mental bin ich jetzt viel reifer, da ich gelernt habe, was es heisst, gegen den Abstieg zu spielen», sagt er. Auch in Basel profitiert Pululu jetzt davon. Seine Rolle im Team hat sich nach eigener Aussage verändert. «Man hat gesehen, dass ich mich entwickelt habe und in der Super League Fussball spielen kann. Auch die Sommervorbereitung war gut. Ich spüre, dass der Trainer auf mich setzt.»

Fünfzehn mal so teuer wie noch vor sechs Monaten

Die aktuelle Nummer 1 im FCB-Sturm ist aber Kemal Ademi. Anders als Pululu, der noch auf sein erstes Tor für den FCB wartet, hat der 1,97-Meter-Schlaks in seinen ersten fünf Spielen bereits dreimal für Rot-Blau getroffen. Ademi kommentiert das so: «Ich mache das Gleiche wie in Neuchâtel: Tore und der Mannschaft helfen.» Der 23-Jährige zündete nach Stationen im Nachwuchs von St. Gallen und Hoffenheim wie Pululu ebenfalls erst bei Xamax. Dort traf Ademi in der vergangenen Saison in 31 Spielen zehnmal. Sein Marktwert hat sich im letzten halben Jahr verfünfzehnfacht und liegt jetzt bei 1,64 Millionen Franken.

Ademis Treffer gegen Servette: