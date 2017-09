Eines vorneweg. Im St.-Jakob-Park hat sich noch nie ein Zuschauer schwerer verletzt. «In den letzten zwei Jahren wurden lediglich zehn Personen aufgrund kleinerer Verletzungen im Stadion behandelt», verkündet FCB-Präsident Bernhard Burgener an der Podiumsdiskussion zum Thema Sicherheit im Stadion in der Aula der Universität Basel. Auch Pyrotechnik sei zwar gefährlich, aber in 16 Jahren Joggeli nur zweimal der Grund für eine leichte Verletzung gewesen, so der Präsident.

«Klar ist das immer ein grosses Thema, aber wir brennen doch auch am Chienbäse oder am Sechseläuten in Mitten von Menschenmassen Sachen ab. Als ich früher als Fan in der Kurve stand, war das für mich das Grösste. Heute gibt es Gesetze, die Pyrotechnik in Stadien verbieten. Und Gesetze muss man befolgen», sagt Burgener.