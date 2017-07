Dass ihm in einigen medialen Spielanalysen vorgehalten wurde, er habe ein mutloses Trainerdebüt in der Super League abgeliefert, ist nicht bis zu ihm vorgedrungen. Nach den Testspielen, in denen der FCB wiederholt mit einer Dreierkette in der Abwehr agiert hatte, war seine Mannschaft in Bern wieder im «alten», unter Urs Fischer fast immer praktizierten 4-2-3-1-System unterwegs gewesen.

«Es hat mich niemand darauf angesprochen und ich habe auch keine Zeitungen gelesen. Aber mutlos? Nein, mutlos war unser Auftritt in Bern nicht», sagte Wicky. «Es hat aber die Entschlossenheit auf den letzten dreissig Metern vor dem Tor gefehlt.» Der FCB-Trainer machte deutlich, dass die Wahl eines Systems nichts mit Mut zu tun habe. «Bis zum 1:0 haben wir relativ gut ausgesehen, was Ballbesitz und Spielkontrolle betrifft; ohne dabei allerdings gefährlich zu werden. Wahrscheinlich haben wir dadurch ein Gefühl der Sicherheit bekommen und einige Spieler auf Bewegungen in die Tiefe verzichtet. Deshalb ist van Wolfswinkel auch zu oft auf sich allein gestellt gewesen.»

Delgados Position

Zu reden gibt derzeit auch die Personalie Matias Delgado. Nachdem es in den letzten Wochen schien, Wicki wolle den Argentinier von der Sechserposition heraus das Spiel lenken lassen, positionierte sich dieser im Stade de Suisse wie gehabt als Zehner. «Nein, ich bin nicht auf der Suche nach einer Rolle für ihn», sagte Wicky, «er ging ja auch gegen YB immer wieder zurück, um den Ball zu holen. Aber wir wollen variabler sein.»

Obwohl die Basler angekündigt hatten, künftig vermehrt auf junge Spieler, wenn möglich aus dem eigenen Nachwuchs, zu setzen, stand in Bern von den ganz Jungen zu Beginn nur Blas Riveros auf dem Platz. «Ich habe nie gesagt, dass ich jemanden aufstellen werde, nur weil er jung ist», sagte Wicky. «Auch jeder Junge muss sich seinen Platz verdienen. Es ist zudem ein Projekt, das Zeit braucht.»

Bleibt noch eine besonders wichtige Frage zu klären: Weshalb um Himmels willen stand Wicky in Sportkleidung und nicht im Anzug, wie es sich für einen FCB-Trainer gehört, an der Seitenlinie? «Vom Klub wurde nichts kommuniziert. Ich fühle mich wohl in Sportklamotten. Ich will mich selber bleiben», sagte Wicky. «In der Champions League aber muss ich dann wohl einen Anzug tragen.»