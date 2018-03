Der sensationelle 2:1-Erfolg über Manchester City hätte zum grossen Wendepunkt für den FC Basel werden sollen. Was an einem trüben Sonntagnachmittag in Luzern folgt, ist hingegen eine brutale Landung auf dem Boden der Tatsachen. Nach einer bestenfalls uninspirierten Leistung unterliegt der FCB mit 0:1. Goldener Torschütze war Gvilia unmittelbar nach Wiederanpfiff.