«Die nigerianische Nationalmannschaft bei der Hymne. Auch wenn ich zu Nigeria nicht den gleichen Bezug habe wie zur Schweiz, bedeutet mir das Land sehr viel. Es ist die Heimat meines Vaters. Ich kann zwar sehr gut Englisch, die Hauptsprache Nigerias, aber in diesem Land werden x andere Sprachen gesprochen.

Ich war selbst schon oft dort, bestimmt sechs Mal. Allerdings liegt mein letzter Besuch leider schon sieben Jahre zurück. Aber das soll sich bald ändern. Ich möchte mit meinem Vater zurückkehren, weil er das Land und die Menschen gut kennt.

Ich habe dort zwar auch Verwandte, der Kontakt ist aber am engsten mit meinen Cousins, die in den USA leben. Trotzdem wäre es natürlich sehr emotional, an der WM auf Nigeria zu treffen. Ich würde mich freuen. Dann könnte ich ihnen vielleicht zeigen, was sie verpasst haben (lacht).»

Breel Embolo: «Wahrscheinlich freut er sich, mich zu sehen (lacht)»