Rossi und Christian Giménez waren ausersehen, diesen Rohdiamanten unter ihre Fittiche zu nehmen und dafür zu sorgen, dass sie ihn in Basel in aller Ruhe zum Brillanten schleifen können. «Es gab so viel Neues für ihn damals», erinnert sich Rossi. Pünktlichkeit. Andere Essenszeiten. Das Angurten im Auto. Oder Zuverlässigkeit. «Wenn man in der Schweiz Abmachungen trifft, dann hält man sich daran. Diesbezüglich tickt Argentinien wohl schon ein bisschen anders», sagt Rossi und lacht.

«Du hast eh keine Chance»

Und so hat er seinen Landsmann mitgenommen, ihm Kultur, Menschen und Stadt näher gebracht. Oft kam Delgado zum Essen zu ihm. Am Aeschenplatz, wo Rossi wohnte. Anders als Christian Giménez, der mit seiner Familie in Ettingen hauste, lebte Rossi zusammen mit seiner Schwester Maria Laura nur wenige Fussminuten von Delgados Hotel entfernt. Oft kochte sie für ihren Bruder und den Jungen mit dem lockigen Haar. «Wir haben alles gemacht, dass er seine Heimat nicht vermisst, dass er sich wohl fühlt», sagt Rossi. Und irgendwie schienen sich dieser Jüngling und seine Schwester bestens zu verstehen. Oft sassen sie stundenlang am Tisch, redeten, lachten, flunkerten.

Rossi ahnt nichts, als Delgado eines Tages zu ihm kommt und sagt, dass er seine Schwester ausführen möchte, ob das für ihn als Bruder okay sei: «Ich dachte nie, dass es etwas Ernsthaftes ist und sagte ihm provokativ, dass er sie vergessen solle und eh keine Chance habe.» Es kam anders. Matías und Maria verliebten sich, sie heirateten. Heute haben sie zusammen drei Kinder: Victoria (4), Dolores (9) und Nicolas (11).