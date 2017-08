Alles scheint wie immer am Donnerstagmorgen in der Brüglinger Ebene: In vier Sprachen brüllt Raphael Wicky Anweisungen über den Platz. Manuel Akanji zieht auch gegen Stürmerstar Ricky van Wolfswinkel nicht zurück. Der Holländer windet sich nach dem Zweikampf am Boden. Und Serey Die peitscht die jungen Angola-Schweizer Manzambi, Kutesa und Pululu an. Doch halt, etwas ist anders: Irgendwie scheint der FCB zu einem Rumpfteam geschrumpft. Tatsächlich zeigt sich nach Zählen der Spieler: Die spielen bloss 9 gegen 9. 18 Feldspieler, 3 Torhüter. Was ist denn hier los?