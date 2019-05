Noah Dettwiler fährt aber nicht auf der Landstrasse. Er braust über die Rennpisten dieser Welt. Letztes Wochenende über den Rundkurs von Jerez in Andalusien. Aus einem ganz bestimmten Grund. Der Solothurner aus Flüh im Grenzland zum Baselbiet gehört zu den talentiertesten jungen Rennfahrern weltweit. Er hat soeben seine zwei ersten Rennen im «Red Bull MotoGP Rookies Cup» bestritten (siehe Box).

Ein Bub pilotiert eine Höllenmaschine: auf den ersten Blick eine Verrücktheit sondergleichen. Auf den zweiten Blick hingegen einfach ein anspruchsvoller Sport. Riskant ja, aber mit einem berechenbaren Risiko. Die Rennstrecken sind heute so ausgebaut, dass eine schwere Verletzung nach menschlichem ermessen ausgeschlossen werden kann und das Risiko einer Blessur nicht viel grösser ist als im Eishockey. Grosszügige Sturzräume garantieren, dass ein Fahrer nicht irgendwo aufschlägt, sondern wegrutscht oder «ausrollt». Genau das hat Noah Dettwiler bei seinem Debüt erlebt. Er hat im Rahmen dieser zwei ersten Rennen am letzten Samstag und Sonntag gleich im Zeitraffer ein ganzes Rennfahrerschicksal erlebt und erlitten.

Fingerbruch? Kein Problem

Im ersten Rennen am Samstagnachmittag holt er sensationell unter den 25 weltbesten Nachwuchspiloten den ersten Punkt (15.). Aber am Sonntag stürzt er nach gutem Start. Kurz nach dem Rennen taucht er mit eingebundenem, fixiertem Arm auf – und ist doch guter Laune. «Kein Problem. Es ist bloss ein kleiner Bruch im kleinen Finger. In zwei Wochen bin ich wieder fit.» Beim nächsten Rennen in Mugello wird er also wieder dabei sein. Ja, er ist noch ein Bub. Aber mit erstaunlichem, sympathischem Selbstvertrauen. Er beruhigt einen besorgten Mitbewerber in fliessendem Englisch und erklärt ihm die Verletzung.