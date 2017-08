Mit Tobias Fankhauser (Hölstein/BL) wird auch der Bronzenmedaillengewinner des Paralympics-Strassenrennes an den Start gehen. „Wegen meinem Studium konnte ich in den vergangenen Monaten nicht ganz so intensiv trainieren, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich werde vor Ort sehen, ob mir trotzdem eine Überraschung gelingt.“ kommentiert der Handbiker seine Erwartungen.



Mit guten Leistungen im Weltcup hat sich der oberschenkelamputierte Roger Bolliger (Bottenwil/AG) dem Podium angenähert. Nach seinem zweiten Rang im Weltcup in Emmen (NED) kann ihm ein Exploit zugetraut werden. Er ist der einzige Athlet im Team der Schweizer, der in der stehenden Kategorie startet. Die Fraktion der Handbiker umfasst neben Tobias Fankhauser die mehrfache Paralympics und WMMedaillengewinnerin Sandra Graf (Gais/AR), den Para-Sport Pionier Heinz Frei (Oberbipp/SO), Benjamin Früh (Gossau/ZH), den WM-Dritten von 2015, sowie Alain Tuor (Spiez/BE) und Felix Frohofer (Russikon/ZH).