Ein letztes Mal noch. Das hatte sich Matías Delgado gewünscht. Ein letztes Mal wollte er vor die Fans des FC Basel treten. Sich bei ihnen bedanken. Für alles, das sie ihm gegeben hatten. Und ein letztes Mal noch wollte er sich dieses Trikot überstreifen, in dem er die glücklichsten Jahre seines Lebens hat verbringen dürfen.

Am Sonntag nach dem Spiel gegen Lugano war es so weit. 21 Tage nachdem der Argentinier unter Tränen seinen Rücktritt vom Fussball bekannt gegeben hatte. Das Spiel, in dem sich seine Ex-Kollegen nach schwacher Leistung nur 1:1 von Lugano trennten, verkam zum unbedeutenden Nebenschauplatz. Weil alle nur ihn sehen wollten.