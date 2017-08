Wie haben sie und der Rest des Teams reagiert auf ihr Karriereende?

Gott sei Dank waren sie traurig. Stellen Sie sich vor, sie hätten sich gefreut, dass der Alte endlich geht (lacht). Das ist übrigens auch etwas, was ich an der Pressekonferenz am Sonntag vergessen habe, weil ich so nervös war: all meinen Teamkollegen zu danken. Sie haben mich immer wie einen Leader fühlen lassen, mich immer unterstützt und sind mir stets mit sehr grossem Respekt begegnet. Ohne sie wäre ich nichts. Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, dass sie traurig waren. Es hat mir gezeigt, dass es all die Geduld in den schweren Momenten, in denen ich ihnen zugehört habe, wenn sie Probleme hatte und immer versucht habe, positiv zu sein, wert war. Das werde ich sehr vermissen. Weil wir wirklich ein Team waren. Eine unglaubliche Gruppe.

Ist es das, was Ihnen am meisten fehlen wird?

Tag für Tag in der Kabine zu sein, wird bestimmt fehlen. Aber auch der Applaus der Leute, wenn man den Platz betritt. Oder dieses Lied, das die Fans auch an der Pressekonferenz für mich gesungen haben, hat mich immer in positiver Art verrückt gemacht. Das löste bei mir ein Level an Glück aus, das schwierig zu erklären ist. Das oder auf dem Balkon zu stehen hat meine Batterien immer wieder aufgeladen. Das werde ich sehr, sehr vermissen.

Mit was laden Sie Ihre Batterien fortan auf?

Zuerst werden meine Kinder sie entladen (lacht). Spass bei Seite. Es existiert kein solches Ladegerät für meine Batterien wie beim FCB zu sein. Nichts wird mich so erfüllen wie das.

Planen Sie, sich noch offiziell von den Fans zu verabschieden?

Mir würde das sehr gefallen. Aber ich kann nicht einfach ins Stadion spazieren und winken, dann bekommt es niemand mit. Ich weiss nicht was der Club will. Sollten sie etwas für mich organisieren, wäre es wunderschön. Vor allem für meine Familie. Die hassen mich im Moment fast ein bisschen, weil sie sich schon auf nächsten Mai und den grossen Abschied gefreut haben. Und jetzt haben sie plötzlich gar nichts. Meine Mutter und meine Geschwister sind sehr traurig. Sollte der Club etwas organisieren, werde ich kommen, egal, wo ich dann gerade sonst bin. Dafür komme ich sicher zurück.