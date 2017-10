Im Alter von acht Jahren hatte er sich diesem angeschlossen. Und weil er talentiert war, spielte er in den Schweizer Nachwuchsauswahlen. Als 15-Jähriger erhielt er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Adonis vom FC Barcelona das Angebot, in dessen berühmte Nachwuchsakademie La Masia einzutreten. Albian wäre gerne gegangen, doch Adonis und die Mutter waren dagegen. Mit 16 Jahren nahm Trainer Murat Yakin den vielversprechenden Stürmer mit ins Trainingslager der ersten Mannschaft, und mit 17 Jahren gab Ajeti sein Super-League-Debüt.

Zu ungeduldig

Doch vom Fleck kam er danach nicht mehr, nicht an Offensivspielern wie Marc Janko, Breel Embolo und Shkelzen Gashi vorbei. Weil er bis zur Winterpause nur wenig spielte, wurde er ungeduldig, forcierte seinen Abgang und unterschrieb bei Augsburg. In der Bundesliga aber reichte es lediglich zu einem 36-Minuten-Einsatz, weshalb er im Sommer 2016 an den FC St. Gallen ausgeliehen wurde. In der Ostschweiz gelang ihm eine starke Saison. Er erzielte in 29 Spielen zehn Tore. Er trug seinen Teil dazu bei, dass St. Gallen, das ihn im Frühjahr für eine Million Franken definitiv vom FC Augsburg übernommen hatte, nicht in akute Abstiegsgefahr geriet.

Im Sommer schien dann die Rückkehr zum FCB klar, doch eine Einigung zwischen den Klubs kam nicht zustande. Auch das Interesse von SPAL Ferrrara führte nicht zu einem Transfer. «Unser Interesse an Ajeti erlosch aber nie», sagt FCB-Sportchef Marco Streller, «wir hätten im kommenden Winter einen neuen Anlauf genommen.»

Weil sich nun aber Ricky van Wolfswinkel im Champions-League-Spiel gegen Benfica den Fuss brach und voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr spielen kann, setzten die Basler alles daran, das Stürmertalent jetzt schon zu verpflichten. «Von einem Panikkauf kann jedoch keine Rede sein», sagt Streller, «selten ist sich die Technische Kommission bei einem Transfer so einig gewesen. Albian passt optimal in unser Konzept, auf junge Spieler aus Basel zu setzen.» Er selbe habe ja noch zusammen mit Ajeti gespielt und sei von dessen Winnermentalität, selbst in jedem Trainingsspielchen, beeindruckt gewesen, sagt Streller. Ajeti ist in der Champions League spielberechtigt.