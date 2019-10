Es ist wieder soweit. Roger Brennwald bittet zum jährlichen Stelldichein in der St. Jakobshalle und die Tennisprofis aus der Welt folgen artig. Federer will sich zum zehnten Mal zum Sieger der Swiss Indoors krönen. Im Quiz stellen wir Ihnen seine grössten Konkurrenten vor.

Alexander Zverev hat sich leistungsmässig in der zweiten Saisonhälfte wieder gefangen. Lange Zeit lief es für den jungen Deutschen aber gar nicht rund. Wie viele Doppelfehler produzierte er bei seinem Spiel in Cincinnati?

Zum Abschluss der Beste: Roger Federer und die Swiss Indoors sind eine wahre Liebesgeschichte. In welchem Jahr nahm er zuletzt am Turnier teil und erreichte nicht den Final?

Stan Wawrinka

Irgendwie haben Sie die Swiss Indoors ja gerne, richtig erfolgreich sind aber deswegen nicht unterwegs. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Wawrinkas Motto: «Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again.» Auf Deutsch: Probieren Sie das Quiz noch einmal.