Grosser Name, grosse Ziele: So tickt der neue EHC-Trainer Christian Weber

Das mit der Vertragsunterzeichnung ist in diesen Tagen gar nicht so einfach. Der neue EHC-Trainer Christian Weber musste gestern zur Post. Am Vormittag erhielt er einen Scan seines neuen Vertrags mit den Originalunterschriften von EHC-Präsident Daniel Schnellmann und Sportchef Olivier Schäublin. Diesen musste er unterschreiben und an den Absender zurücksenden, da persönliche Treffen in Zeiten des Coronavirus vermieden werden sollten. Das Virus macht das Prozedere zwar etwas komplizierter, doch es ändert nichts daran, dass der 56-jährige Weber den EHC Basel in den kommenden zwei Jahren trainieren wird.

Per Telefon hat Weber in den letzten Tagen unzählige Gespräche mit Schäublin geführt. Bereits vor zweieinhalb Jahren wollte der Weber nach Basel locken. Beim Spengler-Cup sassen die beiden zusammen. Doch damals kam es noch nicht so weit, weil Weber im Januar nicht zur Verfügung stand, Schäublin aber schon ab 1.1. einen Trainer benötigte. Statt Weber kam Albert Malgin, auf Malgin folgte Robert Othmann und jetzt mit zweieinhalb Jahren Verspätung doch noch Christian Weber. «Wir haben einen äusserst kompetenten, erfahrenen und hoch motivierten Trainer für die verpflichtet», freut sich Schäublin, dessen Geduld und Hartnäckigkeit sich jetzt auszahlte.

Denn nach einem zweijährigen Intermezzo beim österreichischen Team EHC Lustenau liebäugelte Weber mit einer Rückkehr in die Schweiz. «Der Kontakt mit Basel ist nie abgebrochen. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, den Job dort anzunehmen», sagt Weber gegenüber der bz. Natürlich ebenfalls am Telefon. Dieses hat Weber in diesen Tagen so oft am Ohr wie noch nie. Da er nicht persönlich vor Ort sein kann, muss der neue Coach den EHC Basel digital kennenlernen. In den kommenden Wochen will Weber mit den Spielern telefonieren. «Ich muss zugeben, dass ich drei Viertel der Spieler nicht kenne», sagt er.