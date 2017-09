Er zieht sofort alle Blick auf sich. Als Manuel Akanji aus dem Mannschaftsbus am Euro-Airport aussteigt, schauen alle gleich auf seine neue Frisur. Frisch erblondet sind die sonst pechschwarzen Haare. Er habe aber keine Wette verloren wie damals Breel Embolo, als dieser sich einen blonden Streifen färbte vor dem Spiel gegen die AC Fiorentina.

«Ich wollte einfach mal etwas Spezielles versuchen. Wieso, sieht es so schlecht aus?», fragt Akanji und läuft lachend davon. Das Timing, um etwas Spezielles zu tun, passt. Denn genau das ist dieses Spiel des FC Basel gegen Manchester United. Auswärts im Old Trafford, einem der legendärsten Stadien der Welt. Einmal im «Theatre of Dreams» zu spielen, ist ein Traum eines jeden Fussballprofis.