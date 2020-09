FCB-Gegner CSKA Sofia im Porträt: Der aussichtslose Kampf eines Traditionsvereins

Früher war CSKA Sofia, der zentrale Sportklub der Armee, eine grosse Nummer. In Bulgarien mit 31 Meistertiteln und 20 Pokalsiegen sowieso, aber auch international. 14 Mal stand CSKA unter den besten Sechzehn des Landesmeisterpokals. Zweimal waren die Bulgaren sogar im Halbfinale. Unvergessen, wie im April 1982 70000 Zuschauer im Vasil Levski Stadion in Sofia ihr Team zu einem 4:3-Sieg gegen Bayern München schreien. Das Finale winkt. Doch dann verlieren die Bulgaren das Rückspiel gegen Paul Breitner und Co mit 4:0 und scheiden aus.

Seitdem geht es schleichend bergab. Zehn Jahre später verabschiedet sich CSKA in der ersten Runde der neu gegründet Champions League, die damals ausschliesslich in K.o.-Duellen gespielt wurde, gegen Rapid Wien bis heute aus der Königsklasse. Das Ende des Kommunismus setzt dem sozialistischen Verein in der Folge zu. National reichte es noch zu dem ein oder anderen Meistertitel, doch international spielt CSKA Sofia seitdem die zweite Geige. Wenn überhaupt.

Erst fast Insolvenz, dann Insolvenz

Champions-League-Qualifikations-Spiele gegen Galatasaray oder Liverpool mit einem 1:0-Sieg an der Anfield Road sind für die Bulgaren das höchste der Gefühle. Doch zum Weiterkommen reicht die Qualität von CSKA nicht mehr aus. Der sportliche Niedergang soll mit Investitionen wettgemacht werden. Gelder werden versprochen, die gar nicht vorhanden sind. Und so schlittert CSKA auch abseits des Rasens immer weiter dem Abgrund entgegen.

2008 wird CSKA Sofia letztmals bulgarischer Meister. Eigentlich ist der Klub damit für die Playoffs zur Champions League qualifiziert. Doch der Verein wird wegen offener Zahlungen von der Uefa ausgeschlossen. Statt CSKA erbt der zweitplatzierte Rivale Levski Sofia den Platz und scheitert an Bate Borissow aus Weissrussland. CSKA steht vor dem Konkurs. Doch auch weil ein bulgarisches Abfallentsorgungsunternehmen als Investor einsteigt, bleibt der Verein der bulgarischen Liga erhalten. Vorerst.

Nach einem sportlichen Strohfeuer qualifiziert sich Sofia 2009 für die Europa League. In der Gruppe treffen die Bulgaren dort auch zum ersten und einzigen Mal auf den FC Basel. Dank vier Treffern von Alex Frei gewinnen die Schweizer beide Spiele (2:0, 3:1). Sofia scheidet als Gruppenletzter mit nur einem Punkt aus. Der FCB mit neun Punkten als Gruppendritter ebenfalls.