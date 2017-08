Es war eine Saison zum Vergessen für Nicolas Hunziker, diese letzte Saison bei GC. Wenigstens sportlich. 659 Spielminuten, 16 Einsätze, 3 Tore, 2 Assists – er hatte sich mehr erhofft. Dennoch sagt er: «Ich habe viel gelernt. Als FCB-Spieler, auch als Junior, ist man sehr erfolgsverwöhnt. Man gewinnt immer. Das war bei GC anders. Wir gerieten in den Abstiegskampf, der Trainer wurde entlassen. Es war neu für mich, mit solchen Dingen umgehen zu müssen.»

Eine weitere wichtige Lehre hat er für sich: Er wollte sich nicht noch einmal ausleihen lassen. «Bei GC war ich auf einmal aussen vor, weil sie auf eigene Spieler setzten», erklärt Hunziker. Also zurück zu Basel, seinem Jugendverein, oder weiterschauen? Mit elf Jahren wechselte Hunziker vom FC Breitenbach zum FCB. Er durchlief alle Juniorenstufen in Basel. Bis er an die gläserne Decke stiess. Training mit der ersten Mannschaft, spielen in der U21. Darum der Schritt zu GC.