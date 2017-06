Der Eine kommt, der Andere soll gehen: Wie holländische Medien melden, soll Daniel Hoegh noch heute Nachmittag beim SC Heerenveen vorgestellt werden. Hoegh, der sich beim FCB nie richtig durchsetzen konnte und hinter Marek Suchy, Manuel Akanji und Eder Balanta nur die Nummer 4 in der Innenverteidigung ist, hätte den FCB im Winter schon verlassen sollen, so der Wunsch des Vereins damals. Hoegh wollte aber nichts zu Karlsruhe gehen, auch einen Wechsel zu Luzern lehnte er ab. Jetzt scheint er aber offenbar einem Transfer zugestimmt zu haben. Sein neuer Verein Heerenveen spielt in der höchsten holländischen Liga, der Erendivisie, und belegte dort in dieser Saison den 8. Platz.