Natürlich wurden vor der Ausleihe zu Bielefeld intensive Gespräche zwischen den Parteien geführt. Trainer Jeff Saibene – früher in Aarau, Thun und St.Gallen tätig – pflegt beste Kontakte zum FCB. Spielpraxis für Sporar hiess der Plan. Ein realistisches Vorhaben. Denn jedem war klar, dass der Slowene allein seines unbestrittenen Talents wegen eine wichtige Rolle in Ostwestfalen spielen kann. Die fussballerische Qualität der Arminia ist überschaubar. In der vorangegangenen Saison hat man erst am letzten Spieltag den Abstieg in die 3. Liga verhindert.

Für Sporar entwickelt sich die Geschichte in Bielefeld nicht wie gewünscht. Die ersten sechs Spiele beginnt er auf der Bank. Warum? «Weil seine Konkurrenten Fabian Klos und Andreas Voglsammer in der Vorbereitung bedeutend mehr Tore erzielt und besser gespielt haben», sagt Saibene. Und weil Bielefeld überraschend gut (3 Siege, 1 Remis) in die Saison startet, sieht Saibene keinen Anlass, die Mannschaft zu verändern.

Sporar biegt auf die Erfolgsspur

Am 30. September biegt Sporar auf die Erfolgsspur. Eine Minute nach seiner Einwechslung trifft er zum 1:0 gegen Nürnberg. Saibene belohnt ihn im folgenden Spiel gegen Düsseldorf mit dem ersten Einsatz in der Startelf.

Was danach passiert, irritiert Saibene noch heute. «Zwei Tage nachdem er erstmals von Beginn weg spielte, kam Sporar zu mir und sagte, dass er im Winter den Klub wechseln werde. Er sagte, dass er unzufrieden sei, weil ich ihm mehr Einsatzzeit versprochen habe. Das habe ich nie gemacht. Ich habe lediglich gesagt, dass er gute Chancen habe, bei uns regelmässig zum Einsatz zu kommen. Sporar hat das wohl so verstanden, dass er in jedem Spiel in der Startelf stehen würde.»