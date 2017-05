Geduschte Journalisten und ein paffender Cruyff

Parallel, nicht nur mit dem Fussball, erlebte der Sportjournalismus einen stetigen Wandel, verbunden mit skurrilen, vielen ärgerlichen und heute kaum mehr für möglich gehaltenen Zyklen. Ein in Erinnerung stark haftendes Schlüsselerlebnis war für die kleine Gruppe von Journis der Auslandeinsatz in der damaligen Sowjetunion. In der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister (dem Vorläufer der Champions League) musste der FCB am 16. Juni 1970 in der Auswärtspartie vor 80 000 fanatischen Zuschauern im Luschniki-Park gegen Spartak Moskau antreten. Den wenigen Schweizer Reportern wurden nur zwei bis drei Telefonapparate zugeteilt; die Verbindungen ins Ausland waren suboptimal.

Damals und noch für längere Zeit mussten die Berichte auf Reiseschreibmaschinen eingetippt und dann in die Heimzentralen durchdiktiert werden. Als der FCB nach 76 Minuten 0:3 zurücklag, begannen wir in aller Eile und Hektik, die Berichte abzufassen. Bereits zehn Minuten später mussten wir die Manus zerreissen und nach den späten Auswärtstoren von Odermatt und Benthaus zum 2:3-Schlussergebnis mit geänderter Sichtweise wieder von vorne anfangen. Irgendwie brachten wir es zustande, kurz vor Redaktionsschluss unsere Texte zu übermitteln. Eine TV-Übertragung gab es nur in der Sowjetunion.

Im alten Joggeli gewann der FCB dann vor 44 000 Zuschauern nach Goals von Siegenthaler (48.) und Balmer (55.) für Rotblau sowie dem Anschlusstreffer von Chussainow (84.) 2:1 und qualifizierte sich damit für den Achtelfinal gegen Ajax Amsterdam. Es war dies der erste Erfolg des FCB auf europäischem Terrain. Später erleichterte das neue Medium Telex den Journalisten die Arbeit.