Ein wichtiges Comeback: Der FCB gewinnt gegen Xamax nach Rückstand mit 2:1

Am Ende braucht es ihn eben doch. 58 Minuten lang kann sich Arthur Cabral entspannen, wie es sein Trainer vor Anpfiff sagt. Dann aber muss er es richten. Er, der aktuell so etwas wie die Lebensversicherung des FC Basel ist. Und so überrascht es nicht, dass es ausgerechnet der Brasilianer ist, der in der 75. Minute per Kopfball das 2:1 für die Basler erzielt, das Spiel gegen Neuchâtel dreht und somit für den Sieg sorgt. Einen sehr wertvollen Sieg. Aber von Anfang an.

Die Vorlaufzeit der Partie des FCB bei Xamax beginnt schon am Tag zuvor. Weil YB bei Thun mit 0:1 verliert, ist der Druck noch grösser. Den Ausrutscher gilt es auszunutzen. Mit einem Sieg kann der Rückstand auf YB wieder auf fünf Punkte verkürzt werden. Nur drei Tage, nachdem man den Anschluss an die Spitze nach der Pleite bei Luzern komplett zu verlieren drohte. Die Basler scheinen sich der Wichtigkeit der Partie bewusst, könnten durch Silvan Widmer früh in Führung gehen. Stattdessen erzielt der ehemalige FCB-Junior Musa Araz einen Treffer der Marke Traumtor. 1:0 für Xamax.

Erste Ängste kommen auf. Doch statt dass sich der FCB wie in Luzern nach dem ersten Gegentor aufgibt, kämpft er sich zurück. Ohnehin ist Basel bissiger als drei Tage zuvor, der Wille auf einen Sieg scheint ausgeprägter, die Bereitschaft für den Extrameter grösser. So dauert die Phase der Angst um eine weitere Niederlage nicht lange. Weil Valentin Stocker nur acht Minuten braucht, um Araz den Titel für das Tor des Tages zu klauen. Mit einem noch sensationelleren Treffer in das linke Lattenkreuz gleicht Stocker aus. Er, der gegen Luzern so vermisst wurde. Es fehlte an seiner Galligkeit und seinem Leadership. «Er hat eine grosse Präsenz gehabt. Von seiner Erfahrung her ist er natürlich wichtig», lobt Koller seinen Captain.

Erstmals seit Oktober ein Spiel gedreht

Aber nicht nur Stocker tut dem Basler Spiel gut, welches in seiner Gesamtheit konzentrierter, wacher und kreativer ist als beim Liga-Restart. Zwar schleichen sich noch immer zu viele einfache Fehler und Ballverluste im Spielaufbau ein, aber eine Verbesserung ist zu erkennen. Gerade auch im vertikalen Spiel. Und vor allem dann, als Cabral das künstliche Grün betritt. Sein viertes Tor in den letzten drei Spielen ist der Schlusspunkt einer Partie, welche Basel verdient gewinnt. Es ist der erst zweite Sieg für den FCB in den letzten acht Spielen (fünf Pleiten, ein Remis). Und vor allem ist es das erste Mal seit dem Cup-Spiel bei Lausanne-Ouchy am 30. Oktober, dass die Basler im Spiel ein Comeback schaffen und einen Rückstand drehen.