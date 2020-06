Ein schwacher FC Basel verliert zum Restart in Luzern mit 1:2 und verabschiedet sich vorerst aus dem Meisterkampf

Das Spiel:

Nach einigen Chancen für Luzern netzt Francesco Margiotta zum 1:0 ein. Danach passiert nicht viel in Halbzeit eins. Basel kann nicht ein einziges Mal auf das Tor schiessen. In der zweiten Halbzeit scheinen die Luzerner bereits ermüdet. Der FC Basel beginnt Druck aufzubauen und Luzern lauert. Nach dem 2:0 durch Blessing Eleke scheint das Spiel gelaufen. Als Arthur Cabral dann in der 87. Minute doch noch den Anschlusstreffer erzielt, kommt nochmals Hoffnung auf. Weite Bälle nach vorne ohne geordneten Aufbau reichen jedoch nicht mehr für einen Ausgleich. Der FCB verliert erneut auswärts gegen die Zentralschweizer. Verabschiedet er sich damit bereits vom Titelrennen? Der Rückstand beträgt mittlerweile acht Punkte.

Der Beste:

Arthur Cabral. Wenn man überhaupt jemanden aus dem Team von Rotblau hervorheben kann, dann ist das Arthur Cabral. Der einzige Torschütze und die einzige Konstante im Team der Basler. Über weite Strecken des Spieles sieht man den brasilianischen Brocken kaum. Die Luzerner stellen die Passwege zu ihm aber auch geschickt zu. Als er dann wenigsten in Minute 87 noch den Anschlusstreffer erzielt, sieht man, dass er einer der wenigen ist, der den Willen zeigt und stetig kämpft.

Das gab zu reden: Der VAR

Es kam zu einigen Szenen, in denen der Video Assistant Referee (VAR) hätte verändernd eingreifen können. In der 3. Minute flankt Campo nach einem Freistoss ins Zentrum. Dort ist die Hand von Lorik Emini im Spiel. Einige Minuten danach hat der FCB Glück, dass es zu keinem Elfmeter kommt. Pascal Schürpf wird nach einer Ecke von Omar Alderete am Shirt zurückgehalten. Jedoch handelte es sich nicht um klare Fehlentscheidungen. Als dann Blas Riveros noch ein wenig später im Spiel in den Strafraum flankt, ist erneut ein Luzerner mit der Hand dran. In dieser Szene wäre es aber mehr als streng, wenn auf Penalty entschieden worden wäre.

Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen: