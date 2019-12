Edon Zhegrova: Ein Lausbub macht Eigenwerbung

Edon Zhegrova war wütend. «Ich wollte spielen, aber ich konnte nicht», sagt der Kosovare nach dem 3:0 gegen YB. Die Reise nach Krasnodar verpasste er, weil er für die Beantragung des Visums nach Serbien hätte reisen müssen. «Das wollte ich nicht. Sie kennen die Situation», erklärt Zhegrova. Statt nach Krasnodar zu fliegen, trainiert der 20-Jährige mit Konditionstrainer Nacho Torreño in Basel. «Es war hart, aber wir haben uns auch im Detail auf YB vorbereitet», sagt der Flügelstürmer.

Am Samstag erklärt FCB-Trainer Marcel Koller Zhegrova dann, dass er gegen YB sein Spiel spielen soll. «Ich habe ihm gesagt, dass wir seine Dribblings, die Überraschung über die Seite brauchen.» Am Sonntag steht Zhegrova dann zum vierten Mal in dieser Saison in der Startelf. Er bekommt in diesem so eminent wichtigen Spiel das Vertrauen und zahlt es ab der ersten Minute zurück. Mal für Mal vernascht er seine Gegenspieler. Und anders als so oft sind Zhegrovas Aktionen diesmal auch effektiv. Ein erster Vorstoss in den Sechzehner endet mit dem Assist zum Führungstreffer von Arthur Cabral. Kurz nach der Pause trifft Zhegrova selber.

Das 3:0 raubt YB die Hoffnung, noch einmal zurück in dieses Spiel zu kommen. Zhegrovas Tor hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Koller erklärt: «Wir haben bemerkt, dass er dieses quirlige auch noch vor dem Torabschluss hat. Deswegen haben wir ihm geraten, dass er sich kurz vor dem Torschuss neu konzentrieren soll. Das hat bei seinem Schuss ins lange Eck gut geklappt.»