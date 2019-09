Entry List Swiss Indoors 2019: Roger Federer (SUI, ATP 3), Alexander Zverev (GER, 6), Stefanos Tsitsipas (GRE, 7), Roberto Bautista Agut (ESP, 10), Fabio Fognini (ITA, 11), David Goffin (BEL, 14), Stan Wawrinka (SUI, 19), Benoit Paire (FRA, 23), Marin Cilic (CRO, 28), Dusan Lajovic (SRB, 29), Taylor Fritz (USA, 30), Cristian Garin (CHI, 34), Jan-Lennard Struff (GER, 39), Laslo Djere (SRB, 40), Richard Gasquet (FRA, 41), Radu Albot (MDA, 42), Frances Tiafoe (USA, 43), Pablo Cuevas (URU, 44), Reilly Opelka (USA, 46), Miomir Kecmanovic (SRB, 47), Daniel Evans (GBR, 48), Albert Ramos-Vinolas (ESP, 49), Pablo Andujar (ESP, 50). Das Teilnehmerfeld wird mit vier Wildcards, vier Qualifikanten und einem «Special Exempt» komplettiert.

Starke Konkurrenz:

In diesem Jahr ist das parallel stattfindende Turnier in Wien vor allem in der Breite deutlich stärker besetzt als die Swiss Indoors. Daniil Medvedev und Dominic Thiem führen das Tableau an. Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios und der zweifache Swiss Indoors Sieger Juan Martin del Potro sind nicht einmal gesetzt und auch die jungen Hoffnungsträger wie Felix Auger-Aliassime spielen 2019 lieber in Wien als in Basel.

Entry List Wien: Daniil Medvedev (RUS, 4), Dominic Thiem (AUT, 5), Kei Nishikori (JPN, 8), Karen Khachanov (RUS, 9), Gael Monfils (FRA, 12), Matteo Berrettini (ITA, 13), Borna Coric (CRO, 15), Diego Schwartzmann (ARG, 16), Nikoloz Basilashvili (GEO, 17), Felix Auger-Aliassime (CAN, 21), Guido Pella (ARG, 22), Milos Raonic (CAN, 24), Grigor Dimitrov (BUL, 25), Lucas Pouille (FRA, 26), Nick Kyrgios (AUS, 27), Kyle Edmund (GBR, 32), Denis Shapovalov (CAN, 33), Fernando Verdasco (ESP, 35), Hubert Hurkacz (POL, 36), Gilles Simon (FRA, 37), Pablo Carreno Busta (ESP, 62), Juan Martin del Potro (ARG, 71), Hyeon Chung (KOR, 143).

Das sind alle 102 Turniersiege von Roger Federer: