Was für eine Serie! Die Nationalliga-B-Handballer des RTV 1879 Basel gewannen auch das elfte Meisterschaftsspiel in Serie für sich. Die Mannschaft von Cheftrainer Samir siegte auswärts in Schaffhausen bei der SG GS/Kadetten Espoirs Schaffhausen mit 34:30 (15:12) und zementierte damit die Tabellenführung weiter.