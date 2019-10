Die rote Armada: Wie der Fanklub Federer zum Sieg verhilft

Das erste Highlight in der St. Jakobshalle kommt bereits vor dem ersten Ballwechsel. Betritt Roger Federer den Center Court in Basel, steppt der Bär, die Fans erheben sich. Eine Fangruppierung, ganz in Rot gekleidet und mit farbig leuchtenden Armbändern ausgerüstet, bleibt am längsten stehen. Es ist der Fanklub von Roger Federer. «Willkommen daheim. Viel Glück Roger», steht auf den Buchstaben, die sie in die Höhe halten. «Sein Tennis ist einfach einzigartig. Zudem ist er so höflich», schwärmt Doris Kording, die extra aus Deutschland für die Swiss Indoors angereist ist.

Dass Federer in Basel auf einen organisierten Fanklub zählen darf, basiert auf einer eher zufälligen Begebenheit. Als der Radiosender DRS im Jahr 2005 bei Federers Triumph in Wimbledon ein Gespräch mit dem Präsidenten des Fanklubs führen möchte, stösst er auf taube Ohren. Federers Fanklub? Gibt es nicht! Kurzerhand sucht der Radiosender einen Präsidenten.

Doris Löffel wurde zwar nicht die erste Präsidentin, ist aber von Anfang an bei «fans4roger» dabei. «Federer macht einen sehr grossen Teil meines Lebens aus», sagt sie. Schal, Shirt, Halskette, Ohrenringe, alle zieren sie das Konterfei oder Logo ihres Idols. «Zudem steht bei mir daheim im Eingangsbereich eine lebensgrosse Figur von ihm», sagt sie. Die Unterschriften kann sie inzwischen nicht mehr zählen.

Mit dem Fanklub ist Federer auch Schauspieler

Löffels Hobby ist geld- und zeitintensiv. «Andere sammeln jeden Samstag Pilze, ich schaue Tennis», sagt sie. Ob Paris, Melbourne, London oder Basel, den Rekordsieger der Swiss Indoors verliert sie nie aus dem Visier. Um ihn zu sehen, wartete die 51-Jährige in Paris einst über fünf Stunden. «Beinahe meine ganzen Ferien investiere ich für Federer.»