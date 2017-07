Dies alles sind Momente positiver Emotionen. Sie haben aber auch andere Zeiten als Spieler im Fussball erlebt, waren nach dem Konkurs bei Servette vereinslos. Was ziehen Sie aus solchen negativen Emotionen?

Der Konkurs war, auch wenn er schwer war, absehbar. Wer realistisch denkt, hatte damit rechnen müssen, nachdem monatelang der Lohn ausgeblieben war. Es waren aber auch jene Momente, die ich nach meinem Wechsel von GC nach Italien erlebt habe. Das war eine andere Welt. Bei GC waren wir erfolgreich, alles war gut, der Druck war nicht hoch. In Italien ist nach einer Niederlage die Hölle los. Da kannst du fünf, sechs Tage nicht aus dem Hotel. Du hast viel weniger Freiheiten, viel mehr Druck. Das waren nicht immer schöne Momente, aber sie haben mir sehr viel gebracht.

Hatten Sie in schweren Zeiten auch Gedanken, den Fussball zu verlassen? Mit Ihrer abgeschlossenen KV-Lehre hätten Sie eine Alternative gehabt.

Ich wusste bei Servettes Konkurs schon, dass ich bald eine Familie haben würde. Man muss schon anders denken, wenn man 33 oder 34 ist, als wenn man noch ganz jung ist. Natürlich habe ich mir dann die Frage gestellt, was ich tun könnte. Ich war noch zu meiner Profi-Zeit mit einer Firma in Kontakt, die Spieler in der Umschaltphase vom Fussballer- ins normale Berufsleben begleiten. So habe ich dann auch drei oder vier Stages in verschiedenen Branchen absolviert, auf Versicherungen oder Banken ...