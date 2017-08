Klubs wie Bayern München, Chelsea, Real Madrid oder Barcelona. Und sie weiss, was ihre Gegner in der Champions-League-Gruppenphase von ihr erwarten: Informationen. Manche mehr, andere weniger. Ihre Antwort: eine Broschüre. «Da drin sind alle Informationen zusammengefasst, welche den Gastklub interessieren könnte», sagt Bigler. Wo ist das Stadion? Wo gibt es welche Hotels? Dinge, die wichtig sind, wenn man eine Stadt nicht kennt.

Und so werden sie also zu viert sein, die Vertreter des FCB, und vielleicht ein bisschen nervös in den roten Samtsesseln des Grimaldi Forums herumrutschen, wenn ab 18 Uhr die Kugeln über das Schicksal des FCB entscheiden. Ähnlich wie die Fans zu Hause vor den Bildschirmen werden sie ihre Wünsche mit sich tragen.

Bitte, wieder ein englisches Team! Noch einmal Cristiano Ronaldo in seiner Blüte! Ein letztes Mal Messi in Basel, bevor seine Stakkato-Sprints erlahmen! Und während an den Stammtischen längst die Diskussionen beginnen, ob das jetzt ein Aufsteller oder ein Ablöscher ist, eine Traum- oder eine Horrorgruppe, wartet Bigler gespannt auf die Festlegung der Partien. Denn dann beginnt der Arbeit erst richtig.

40 bis 50-köpfige FCB-Delegation

Der Reisepartner des FCB reist möglichst rasch zur ersten Auswärtsdestination, rekognosziert Hotels für das Team, Fans und Journalisten. Es geht nicht um grossen Luxus für das Team: Ruhe und Sauberkeit werden vorausgesetzt, genauso wie eine angenehme Zimmergrösse, da oft zwei Spieler in einem Zimmer einquartiert werden. Die Küche wird nicht getestet, weil der FCB seit einigen Jahren seine eigenen Köche dabei hat. Und somit auch teilweise die eigenen Lebensmittel.

Schlechte kulinarische Erfahrungen in Rumänien standen am Anfang. Jetzt gehören die Köche fix zur 40 bis 50 Personen umfassenden FCB-Delegation, die jeweils an die Auswärtsspiele reist. Zentral dagegen ist, dass das Hotel in der Nähe des Stadions liegt und man einen Trainingsplatz innert nützlicher Frist erreichen kann. Bigler: «Und dann müssen wir hoffen, dass zeitgleich zu unserem Aufenthalt nicht ein grösserer Anlass wie zum Beispiel ein Kongress oder eine Messe stattfindet. Sonst wirds ungleich schwieriger, etwas Passendes zu finden.»

Ähnlich zügig wird abgeklärt, welche Spieler allenfalls für welche Destinationen ein Visum brauchen. «Die Visa-Angelegenheiten muss man je nach Destination schnell in Angriff nehmen. Es kam auch schon vor, dass ein Visum erst einen Tag vor der Abreise auf der Botschaft abgeholt werden konnte. Das ist dann mit viel Nerven und Aufwand verbunden», erklärt Bigler. Aber was da auch zu kommen pflegte an Unerwartetem, Bigler und der FCB meisterten es. Das wird auch dieses Jahr so sein, auch wenn sich beim FCB seit dem letzten Champions-League-Auftritt vieles verändert hat.