Der EHC Basel rechnet nicht mit dem geplanten Saisonstart: Was passiert mit dem Cupkracher gegen Bern?

In den letzten Wochen hat sich das Kader beim EHC stark verändert: Ganze 15 Abgänge hat das Basler Eishockey Team zu verzeichnen und elf Spieler konnten neu verpflichtet werden. Die Kaderplanung ist damit fast abgeschlossen. Olivier Schäublin, Sportchef beim EHC Basel, sagt: «Ein bis zwei Plätze für Neuzugänge sind noch offen. Wir freuen uns aber auch, dass wir einige Spieler verlängern konnten.» So unter anderem den kanadischen Stürmer und Leistungsträger Eric Himelfarb, der seinen Vertrag bereits im Dezember verlängert hat.

Das Ziele für diese Saison ist nämlich hoch und lautet: Aufstieg. Deshalb ist das Training unter dem neuen Chefcoach Christian Weber bereits wieder im vollen Gang. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Bereits am 11. August hat der EHC Basel sein erstes Testspiel gegen Düdingen. Danach warten weitere sieben Testspiele im August und September auf das neubesetzte Kader: Darunter drei Teams aus der eigenen Liga und auch ein ausländisches Team.

Am 15. oder 16. September steht dann – Stand jetzt – der erste wichtige Ernstkampf an. In der ersten Runde des Schweizer Cups hat der EHC Basel bekanntlich einen absoluten Kracher gezogen. Mit dem SC Bern kommt der 16-fache Schweizer Meister nach Basel. Ein Zuschauermagnet schlechthin. Zum 18. Mal in Folge war die Mannschaft das Team mit dem höchsten Zuschauerschnitt (16290) im europäischen Eishockey. «Das ist ein Hammerlos», sagt auch Schäublin. Doch wahrscheinlich wird es nicht im September stattfinden.