Unterhaltung:

Lange sah es so aus, als würde der FC Basel mit Minimalaufwand und einem 1:0 Tabellenführer werden. Doch durch den späten Ausgleich von Carlinhos kommt Lugano dann doch noch und zu diesem Zeitpunkt überraschend zum verdienten Ausgleich. Was Basel vor allem in den ersten 45 Minuten bietet, müsste mit «Minus-Burstreckys» belohnt werden. Keine Laufbereitschaft, keine Ideen, kein Kampf. Immerhin wird es nach der Pause etwas besser, Basel geht durch Van Wolfswinkels fünftes Saisontor standesgemäss in Führung und kontrolliert anschliessend die Partie. In den letzten fünf Minuten wollen dann beide Mannschaften den Siegtreffer. Er bleibt jedoch aus. Alles in allem ein Auftritt zum Gähnen, der nur drei «Burstreckys» verdient hat.

Jugend:

Die junge Garde (Manzambi, Schmid, Pacheco, Petretta) darf oder muss an diesem Wochenende bei der U21 ran. Beim 4:0-Sieg bei Lausanne-Ouchy steuert Manzambi zwei und Schmid einen Treffer bei. Der A-Elf fehlt demzufolge die Jugendlichkeit aus dem Spiel gegen GC. Der einzige Teenager in der Startelf ist Dimitri Oberlin (19). Er weiss als Titular weniger zu überzeugen wie als Joker. In Minute 71 kommt der 18-jährige Afimico Pululu zu seinem Super-League-Debüt. Weil auch er blass bleibt, gibt es für das Basler 1:1 gegen Lugano punkto Jugend lediglich vier «Burstreckys».