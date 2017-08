Unterhaltung:

«Sion, c’est fini», brüllen die FCB-Fans vor dem Spiel ins Tourbillon. Die Sion-Anhänger pfeifen. Die Cup-Revanche hat es ordentlich in sich. Da sind Emotionen, packende Zweikämpfe – und vor allem in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen für den FCB. Hätte er doch bloss eine mehr genutzt, hätte er es doch bloss nicht verpasst, dieses Spiel zu entscheiden. Am Schluss steht es 1:1, weil Sion in der Halbzeit Taktik und Einstellung ändert – und weil der FCB das hohe Tempo nicht über die volle Zeit zu gehen vermag. Für diese engagierte, aber zu wenig zielstrebige Darbietung gibts sechs «Burstreckys».

Jugend:

Raphael Wicky lässt wie gegen YB mit einem 4-2-3-1 spielen. Einzige Änderung: Anstelle des zurückgetretenen Matías Delgado (34) rückt Kevin Bua (24) ins Team. Er spielt auf dem Flügel, Elyounoussi rückt auf die Spielmacherposition. Mit seinen ersten Wechseln verjüngt er das Team weiter, er bringt Fransson (23) für Xhaka (26) und Oberlin (19) für Bua (24). Doch mit der Hereinnahme von Callà (32) für Elyounoussi (23) steigt das Durchschnittsalter des Teams sogar noch leicht im Vergleich zur ersten Halbzeit. Trotzdem gibt es dafür fünf «Burstreckys».