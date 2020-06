Darum könnten Geisterspiele ein Vorteil für den FC Basel sein

3:0 in Frankfurt (2020), 3:0 gegen Valencia (2014), 2:3 gegen GC (2006), 3:0 gegen Schaffhausen (2006) und 2:1 in Belgrad (2005). Der FC Basel hat in den letzten 20 Jahren schon fünfmal vor leeren Rängen antreten müssen. Viermal ging der FCB als Sieger vom Platz. Wegen Fanverstössen im Jahr 2002 und vor allem nach der Schande von Basel 2006 kam es ausserdem zu Teilausschlüssen. So blieb die Muttenzerkurve vier weitere Male leer. All diese vier Spiele gewann der FCB. Rotblau kann also Geisterspiel. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Aber auch jetzt sprechen die Statistik und die Erkenntnisse aus den ersten vier Geisterspieltagen der Bundesliga dafür, dass Spiele ohne Publikum ein Vorteil für den FCB sind.