Und auch nicht nur, weil er seit acht Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen ist – so lange wie noch nie seit seiner Übernahme am 2. August. Vielmehr geht es darum, was Koller aus seiner Mannschaft gemacht hat.

Jetzt ist er auf bestem Weg, auch in seiner zweiten Basler Zeit wieder zur Reizfigur zu verkommen. Zur Freude aller Fans. Und vor allem zur Genugtuung Stockers und jener an zwei Händen abzählbaren Menschen, die immer daran geglaubt haben.

Aber Stocker hat sich imposant zurückgemeldet. Mit einem Jahr Verspätung ist er doch noch in Basel angekommen. Auf den allerersten Saison-Skorerpunkt im ersten Rückrundenspiel liess er je ein Tor und einen Assist in der Liga folgen sowie den siegbringenden Doppelpack im Cup gegen Sion.

Die Anzahl jener Personen, die an eine Renaissance Valentin Stockers geglaubt haben, ist an einer Hand abzuzählen. Vielleicht auch an zwei, wenn man grosszügig ist. Vor allem erwartete niemand, dass er auf solch beeindruckende Art und Weise wieder jenes Gesicht zeigen würde, das man von ihm von früher kennt.

Denn der Holländer darf zu seiner grossen Freude endlich wieder dort ran, wo er sich am wohlsten fühlt und wo er seine ganze Karriere über gespielt hat: im Sturmzentrum. In der Hinrunde musste er auf den Flügel ausweichen, weil Albian Ajeti ihm auf der Position ganz vorne vor der Sonne stand und scheinbar unantastbar war.

Wohl aber nicht so gut wie Petretta, den Koller im nächsten Satz lobt. Und der Riveros etwas voraus hat: Er ist polyvalent. Petretta ist auch auf der Sechs oder am Flügel einsatzbar, während Koller und sein Team Riveros «nur auf der Position des Linksverteidigers» sehen.

Noch in der Hinrunde hatte er gegenüber seinem Konkurrenten Raoul Petretta klar die Nase vorne. Mittlerweile aber scheint Petretta konkurrenzlos zu sein. Auf die Nicht-Nominationen angesprochen sagt Koller: «Er gibt Gas im Training und setzt gut um, was wir ihm sagen.»

Mit seinen damals erst 20 Jahren hielt er die Abwehr zusammen. In der Rückrunde hat sich die Situation für ihn um 180 Grad gewendet. Im letzten Testspiel verletzte er sich und fiel einen Monat aus. Doch auch nachdem er sich von seiner Schulterverletzung erholt hat, kommt ihm nicht mehr jene gewichtige Rolle zuteil wie noch in der Hinrunde.

Eray Cömert verkörperte in der Hinrunde das, was der Basler Innenverteidigung ansonsten fehlte: Konstanz. Mit Ausnahme von vier Spielen (zwei verletzt, einmal gesperrt, einmal geschont) stand er immer die ganzen 90 Minuten auf dem Platz.

Verlierer: Carlos Zambrano

ls er im Januar in Marbella in der Hotellobby sitzt, spricht Carlos Zambrano davon, dass er endlich beweisen will, was er kann. In der Hinrunde war ihm das nicht vergönnt, kurz nach seinem Wechsel zum FCB verletzte er sich.

Zwei Monate lang musste er in der Folge zuschauen, sein 4-minütiges Comeback gab er im letzten Spiel am 15. Dezember gegen Sion. In der Vorbereitung ist er komplett fit, absolviert erste Testspiele mit dem FCB und beeindruckt danach in den ersten zwei Liga-Spielen im neuen Jahr mit unglaublicher Präsenz, perfektem Timing und einer Unerschrockenheit, mit der er sich in der Bundesliga einst einen grossen Namen machte.

So hoffnungsvoll das neue Jahr für ihn startet, so jäh kommt der nächste Dämpfer. Im zweiten Spiel gegen St. Gallen zieht er sich erneut eine Verletzung zu. Dieselbe wie schon im Herbst. An derselben Stelle. Mit derselben prognostizierten Ausfalldauer.

Damit hat Zambrano keine Chance, dem FCB Argumente zu liefern, damit dieser ihn im Sommer nach seiner Leihe fix verpflichtet. Die Zeichen stehen bereits wieder auf Abschied.