Durch den Erfolg der letzten Jahre genügt es nicht mehr, den Titel zu gewinnen. Der ist zur Normalität geworden. Es geht ums Spektakel, das finde ich eine dramatische Entwicklung. Ich glaube deshalb, dass Raphael Wicky nicht nur einfach den Auftrag gekriegt hat, Meister zu werden. Sein Team soll den bestmöglichen Fussball spielen. Unterhaltung ist zentraler denn je.

Trotz des Wechsels in der Führung glaube ich nicht, dass Basel demnächst gebremst wird. Der FCB wird GC in den nächsten zehn Jahren wohl als Rekordmeister ablösen. Die Überlegenheit wird sich akzentuieren. Kein Verein, keine Stadt kann oder will Basel Paroli bieten. YB fährt zurück, GC hat seine Probleme, der FCZ ist erst gerade aufgestiegen. Servette ist in der Challenge League und Lausanne einfach keine Fussballstadt, dort schauen sie lieber Eishockey. Ich sehe keine ernsthafte Konkurrenz.