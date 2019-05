Der versöhnliche Saisonabschluss gelingt also doch noch: Der FC Basel krönt sich dank eines 2:1-Erfolgs über den FC Thun zum Cupsieger. In einem über lange Strecken eher faden Endspiel setzt sich der FCB dank seiner Routine und Effizienz durch. Wirklich packend wird es erst in der Schlussphase nach Sorgics Anschlusstreffer.