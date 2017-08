Breel Embolo trägt die Haare normalerweise ganz kurz. Ab und zu lässt er sie in der Kopfmitte etwas wachsen. So weit, so unspektakulär. Mit Ausnahme des blondierten Streifens 2015 im Spiel gegen Fiorentina machte er nie Schlagzeilen mit seiner Haarpracht. In den letzten Wochen und Monaten aber wird vermehrt über seine Frisur gesprochen.

Denn Embolo trägt seine Haare plötzlich lang, hat einen Wuschelkopf. Es ist aber nicht nur eine Frisur, die er da präsentierte. Sondern eine stete Erinnerung an seinen bisher bittersten Moment. An diesen 15. Oktober 2016, der in der Karriere des heute 20-Jährigen ein brutaler Einschnitt werden sollte.

Für sein neues Team Schalke 04 stand er gerade zum zehnten Mal auf dem Platz. Der Gegner hiess Augsburg. Kein grosser Name, aber dennoch ein wichtiges Spiel. Denn Schalke war schwach in die Saison gestartet, verlor fünf Mal in Folge. Auch Embolo hatte Anlaufschwierigkeiten. Eine Woche zuvor aber war er endlich angekommen.