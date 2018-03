Und wer behauptet da noch, Fussballer seien Weicheier! Verteidiger André Hoffmann stürzt sich kurz vor Schluss des Derbys gegen Duisburg in der 2. Bundesliga wagemutig in einen Schuss. Der Ball trifft ihn voll in den Unterleib. Die Diagnose nach dem Spiel: Hodeneinriss und Not-Operation!